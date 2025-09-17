Mobilità, Guigues (Renault): "Chi prova l'elettrico non torna più indietro"

17 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - “Ci sono tre ragioni principali per cui l'Italia è indietro nell'elettrificazione: il costo ancora alto delle auto elettriche, la percezione di poche colonnine di ricarica e soprattutto un fattore psicologico: chi prova un veicolo elettrico non torna più indietro. Le auto elettriche sono comode, silenziose, moderne e affidabili, e grazie alla tecnologia, come il sistema Google integrato, gli utenti sanno sempre dove ricaricare in sicurezza lungo il percorso”. Così Sébastien Guigues, Ceo Renault Italia, durante il 'taglio del nastro' della nuova flotta destinata al Car Sharing elettrico presso il Campus Luiss a Roma, iniziativa in collaborazione con Acea.

Guigues ha sottolineato come l'industria dell'auto stia attraversando un cambiamento storico, con la transizione verso veicoli elettrici, connessi e autonomi, e la concorrenza di nuovi attori internazionali, come i produttori cinesi. “Il nostro know-how europeo e la lunga esperienza sul mercato ci permettono di affrontare questa sfida, supportati anche dagli incentivi statali fino a 11.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici, un'opportunità da cogliere senza esitazioni”, ha aggiunto.