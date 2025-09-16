Rai: M5S, 'Fdi attacca Floridia per scampoli visibilità'

16 settembre 2025 a

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ci sono politici in cerca d'autore che sono sconosciuti anche ai propri familiari e che cercano scampoli di visibilità con comunicati stampa ridicoli e che lasciano il tempo che trovano. Uno di questi risponde al nome di Filini, che non è il personaggio di Fantozzi, visto che rispetto a quello ha molta meno credibilità". Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.

"Costui si permette di parlare di "fallimento" della presidente Floridia, dimenticandosi quello di Fratelli d'Italia e della sua maggioranza che blocca di proposito la vigilanza. Poi c'è Augusta Montaruli, che continua ad abbaiare alla luna dopo averlo fatto in TV. Sono loro ad aver paralizzato la Commissione perché hanno paura del pluralismo, gli dà fastidio l'indipendenza e non tollerano organi di garanzia che non si pieghino ai diktat di Giorgia Meloni. Domani, infatti, boicotteranno ancora i lavori della Commissione e già oggi mettono le mani avanti, perché sanno bene che sarebbe scomodo discutere in quella sede dei palinsesti, audendo i diretti interessati e verificando il rispetto del pluralismo e del contratto di servizio".

"Alla maggioranza fa invece comodo tenere la Commissione fuori gioco, così possono agire indisturbati. Il loro unico progetto sul servizio pubblico è trasformarlo in megafono governativo. Quanto a Gaza: se per gente come Filini e Montaruli quella tragedia non merita una prima serata, ce ne faremo una ragione. Loro al massimo possono chiedere in prima serata una replica di Fantozzi. Filini, facci lei i palinsesti!".