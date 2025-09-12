Rai: dopo contatti per libro, tra Ranucci e Cairo incontro in autunno**

12 settembre 2025 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - In seguito ai contatti avvenuti per la pubblicazione del prossimo libro di Sigfrido Ranucci, nato sull'onda del successo del volume 'La Scelta', il giornalista e Cairo avrebbero fissato un incontro che dovrebbe tenersi in autunno. Il libro in questione, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbe una sorta di sequel di 'La scelta' (uscito l'anno scorso per Bompiani) che dovrebbe affrontare, partendo da spunti autobiografici, il tema della libertà di stampa. Ma l'occasione dell'incontro con Cairo potrebbe rivelarsi giusta per allargare il discorso ad altri progetti futuri, anche televisivi. Secondo notizie circolate più volte già quest'estate su un possibile approdo a La7, Cairo avrebbe manifestato apprezzamento nei confronti del conduttore di 'Report'. D'altro canto, non è un mistero che Ranucci negli ultimi mesi abbia visto peggiorare il suo rapporto con la Rai, scontento sia della gestione del palinsesto, tra il taglio delle puntate e quello delle repliche di 'Report', che dello svuotamento della sua storica redazione.

A quanto si apprende, si tratterebbe di un incontro importante ma non ancora decisivo, che avviene "a titolo personale tra persone che si stimano". Fonti vicine al conduttore riferiscono che una delle cose che avrebbe colpito maggiormente Ranucci in questi mesi sarebbe il fatto di non aver potuto 'difendere' la propria squadra di lavoro, in seguito all'accordo tra la Rai e i sindacati sulla stabilizzazione di 200 giornalisti da inviare alle Tgr, tra cui sarebbero anche molti dei precari che negli ultimi anni sono stati in forze alla redazione di 'Report'.