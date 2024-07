Medicina, per Alper-Doger è l'italiano Pietro Gentile il miglior chirurgo plastico al mondo

24 luglio 2024 a

Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - E' Pietro Gentile, professore associato di Chirurgia plastica all'Università di Roma Tor Vergata, il miglior chirurgo plastico al mondo nella Chirurgia plastica rigenerativa. Lo ha identificato l'agenzia internazionale di ranking scientifico Alper-Doger (Ad), che classifica le analisi in base alla performance scientifica e al valore aggiunto della produttività scientifica dei singoli scienziati, racchiuso in un indice, l'Ad Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index). Questo nuovo indice - si legge in una nota - è stato sviluppato nel 2021 dai professori Alper e Doger utilizzando i valori totali e degli ultimi 6 anni di indicatori bibliometrici quali l'indice di hirsch (H-index), l'indice i10 e le citazioni in Google Scholar. In sintesi, utilizzando un totale di 9 parametri, l'Ad Scientific Index mostra la classifica dei migliori scienziati in 12 materie (inclusa la medicina) e in 256 campi, nel mondo.

Nato a Pescara, ma romano d'adozione, il professor Gentile - riconfermato lo scorso ottobre per la terza volta consecutiva nella classifica 'Top Scientists- World's Top 2%', ranking dei migliori scienziati al mondo, pubblicata dalla Stanford University, e già al vertice, nel 2022, della classifica europea 'Expertscape' per l'uso del lipofilling e delle Cellule vasculo stromali - è risultato al vertice della classifica mondiale 'Ad Scientific Index - World Scientists Rankings 2024', relativa a un settore specifico e innovativo della Chirurgia plastica: la Chirurgia plastica rigenerativa (Regenerative Plastic Surgery).

L'analisi degli indicatori bibliometrici ha consentito di valutare le attività di ricerca e il relativo impatto scientifico nella comunità internazionale, identificando le eccellenze nelle varie discipline e nei relativi campi. Gentile, con un H-index = 51 sec. Scopus (H-Index = 56 sec. Scholar, con i10-index =113), raggiunge il gradino più alto del podio nella valutazione. Gli studi sulla Chirurgia plastica rigenerativa condotti dal professore permettono all'Italia di raggiungere l'apice di classifiche e ranking scientifici internazionali nel panorama della ricerca a livello globale in un settore sanitario emergente, quello della Chirurgia plastica rigenerativa, che grazie all'impiego del grasso autologo, cioè delle sue cellule, del plasma ricco di piastrine e di nuove biotecnologie, offre un notevole impatto sociale, stimolando la rigenerazione dei tessuti danneggiati ripristinandone i volumi e profili (si pensi alle ulcere, al piede diabetico, alle cicatrici, agli esiti di ustione, alle malformazioni mammarie e del volto, agli esiti di ricostruzione mammaria, solo per citarne alcuni), migliorando la qualità di vita delle persone. Delle nuove ricerche e degli studi scientifici più innovativi in tale ambito si discuterà proprio in Italia, a Roma, dal 5 al 7 dicembre di quest'anno durante il congresso internazionale 'Regenerative Plastic Surgery International Conference', di cui Gentile è presidente, al quale interverranno i migliori esperti al mondo nel campo rigenerativo.