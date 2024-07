Sostenibilità, Spadoni (A2a): "Oltre 160 milioni di euro distribuiti sul territorio"

10 luglio 2024 a

Chivasso , 10 lug. - (Adnkronos) - “Il sesto bilancio di sostenibilità conferma l'importanza del Piemonte nel panorama del nostro Gruppo, seconda regione italiana per presenza di A2a. Oggi portiamo dei dati molto significativi: oltre 160 milioni di euro è il valore generato sul territorio. Una gran parte di questi sono legati alla nostra supply chain, quindi agli ordinativi che abbiamo conferito nel corso dell'anno ad imprese del territorio, un numero che è aumentato di oltre il 58%”. È l'analisi di Lorenzo Spadoni, direttore Generazione & Trading di A2a, intervistato in occasione del Forum multistakeholder “Territori sostenibili un'impresa comune” che si è tenuto presso la centrale termoelettrica di Chivasso (To), che è tuttora “un impianto importante nel panorama della transizione energetica italiana perché diventa sempre più importante per assicurare al sistema elettrico tutto il bilanciamento di cui ha bisogno e di cui avrà sempre più bisogno con la penetrazione maggiore delle energie rinnovabili”, sottolinea Spadoni. Durante l'incontro è stato presentato il sesto bilancio di sostenibilità territoriale del Piemonte della life company.

“La presenza è forte negli ambiti dell'ambiente, quindi con tutta l'impiantistica che aiuta a gestire l'economia circolare. E poi siamo presenti nel campo dell'energia, con la centrale di Chivasso - spiega ancora il direttore Generazione & Trading di A2a - Nel 2023 abbiamo investito in Piemonte oltre 17 milioni di euro suddivisi tra queste filiere: sull'ambiente, sul potenziamento degli impianti di recupero di materiale ed energia presenti sul territorio e anche su questa stessa centrale, dove abbiamo in programma degli investimenti per l'installazione di batterie di storage che serviranno per aumentare la flessibilità dell'impianto e del sistema, per meglio rispondere alle esigenze della transizione energetica nazionale”.

“Sono stati erogati corsi di formazione a tutte le nostre persone - sottolinea - Abbiamo condiviso e approvato all'interno del Gruppo una politica a supporto del welfare delle nostre persone, abbiamo un'iniziativa importante a supporto della genitorialità, di cui beneficiano diciamo tutti i nostri dipendenti e del quale siamo particolarmente orgogliosi”.

“Il Piemonte è una regione su cui A2a vuole essere sempre più presente, dunque non farà mancare il suo impegno in termini concreti con iniziative e investimenti” conclude Spadoni.