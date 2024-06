Fancel (Generali Italia): "A prossimo Welfare Index Pmi numero imprese ancora maggiore"

13 giugno 2024 a

Roma, 13 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Il prossimo evento Welfare Index Pmi avrà un numero di imprese sicuramente ancora maggiore e il Comitato guida dovrà lavorare duramente per fare una selezione dei premiati. Sono convinto che da questa strada non si possa ritornare, dobbiamo continuare, noi siamo impegnati con tutti i miei colleghi in questo percorso, che va a braccetto con la sostenibilità e la diffusione della cultura del welfare aziendale. Le pmi e le micro imprese sono una parte di questo viaggio che continueremo a fare insieme". Così Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia, chiudendo la presentazione a Roma del 'Rapporto Welfare Index Pmi 2024' di Generali Italia sullo stato del welfare nelle piccole e medie imprese italiane, giunto alla ottava edizione.