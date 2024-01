Open Arms: Salvini, 'mai vietato lo sbarco di un minore'**

12 gennaio 2024 a

a

a

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - "Non ho mai vietato lo sbarco di un minore, in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'Interno. La competenza sullo stato di salute era di altri. E in quel caso abbiamo concesso lo sbarco dei minori una volta nominati i tutori". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella nel processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio.