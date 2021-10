Luxurious French Bulldogs: passione e competenza per l'allevamento del Bulldog Inglese

28 ottobre 2021 a

(Milano 28 ottobre 2021) - Milano, 28/10/2021 - Il Bulldog inglese è uno degli animali domestici più amato dalla gente, in quanto presenta delle particolarità a livello estetico e caratteriale davvero accattivanti, l'intelligenza che possiede questa razza è decisamente incredibile. Sono di grande compagnia e la loro fedeltà nei confronti del padrone lascia stupore e meraviglia sia a chi decide di prendersi cura di essi sia della gente che nota dal primo istante un certo attaccamento tra i due. Il loro musetto simpatico è uno dei suoi tratti più dolci capace di incantare chiunque, inoltre attraverso la loro natura giocherellona vi è la possibilità di trascorrere con il proprio amico a quattro zampe del tempo piacevole. Il loro amore è talmente grande e infinito che in grado di accattivare delle emozioni e dei momenti memorabili.

Tutti amano i Bulldog inglesi sia gli adulti sia i più piccoli, si tratta di un cane sempre pronto a ricevere coccole e dare in cambio un grande amore verso il padrone. É impossibile non affezionarsi a questa razza e numerose sono le curiosità che riguardano in particolar modo il Bulldog francese. Esserne coscienti è decisamente fondamentale e capire i suoi comportamenti e le sue peculiarità consente di vedere più da vicino come è fatto questo amico a quattro zampe, se si ha come obiettivo quello di accoglierne uno nella propria casa allora è indispensabile cercare di avere più dimestichezza con il suo essere.

Luxurious French Bulldogs

Luxurious French Bulldogs è uno degli allevamenti di Bulldog più importanti in Europa, l'azienda ha uno scopo ben preciso mediante il suo progetto, ovvero i proprietari di questo allevamento Gaetano e Gloria, si espongono al fine di accontentare sotto tutti i punti di vista le famiglie che sono alla ricerca di un animale a quattro zampe da accogliere immediatamente nella propria casa, ma che spesso non sanno a chi chiedere e a quale allevamento affidarsi.

Dall'altra parte occorre tenere in considerazione che l'inserimento di un amico a quattro zampe in famiglia vuol dire dare il benvenuto a un altro componente dato che quest'ultimo ha delle esigenze e mostra il suo carattere e la sua personalità dal primo momento che si decide di integrarlo. Per questa ragione non è sempre facile trovare qualcuno in grado di dare tutte le informazioni giuste su questo cucciolo in particolare, come ad esempio in che modo curarlo, come comportarsi in situazioni di disagi o situazioni spiacevoli e soprattutto come educarlo.

Tra i migliori allevamenti quindi quello dei titolari del progetto Luxurious French Bulldogs, creato da Gaetano e Gloria, mette a disposizione di tutti coloro che intendono aprire le porte della propria casa a un cucciolo, la possibilità di scegliere l'amico a quattro zampe più adatto alle esigenze e alle preferenze di ogni singola famiglia. Questa attività di allevamento cuccioli di Bulldogs accompagna dall'inizio alla fine tutti coloro che hanno questo desiderio nella maniera più completa e sicura in assoluto. Le competenze e la professionalità di questo centro si afferma come uno dei migliori allevamenti Leader presenti in Europa.

In particolar modo attraverso l'Allevamento Luxurious in Bulldog Francesi mette a disposizione della gente cuccioli di questa razza dai colori decisamente originali e particolari differenti da quelli tradizionali, si diversificano per via delle loro particolarità estetiche che non risultano standardizzati ma sono considerati esotici e rari. Questo aspetto accattiva chiunque sia alla ricerca di un cucciolo di Bulldog unico e dalle peculiarità più stravaganti e inedite che lo rendono speciale.

Rappresenta nello specifico un tipo di allevamento molto famoso e conosciuto a livello internazionale e numerose sono le persone che si affidano all'elevata competenza di questo progetto offerto da tale attività. Tra i clienti spiccano anche personaggi noti dello spettacolo che hanno deciso di scegliere l'allevamento di Gaetano per trovare l'amico a quattro zampe di razza Bulldog dei loro sogni dai colori inediti e rari.

Lo scopo di Luxurious French Bulldogs è quello di rendere felici tutti i suoi clienti dal primo all'ultimo ed è proprio questa la ragione per cui si afferma sul mercato tra i migliori centri di allevamento sotto il punto di vista della qualità che risulta elevata. I cuccioli vengono affidati ai nuovi padroni secondo dei criteri specifici, ovvero vengono consegnati:

- dotati di microchip inoculato;

- con profilassi antiparassitaria esterna e interna;

- già completi di trattamento antielmintico;

- attraverso il riconoscimento di razza che risulta di origine primaria;

- i vaccini effettuati a ciclo completo;

- il certificato che attesta lo stato di salute del cucciolo lo stesso giorno che viene rilasciato;

- il contratto e la fattura di vendita, così da garantire al cliente maggiore garanzia e sicurezza sotto il punto di vista legale;

- la cessione di proprietà;

- già iscritti all'anagrafe canina a livello europeo insieme al passaporto europeo e l'Antirabbica con matricola esaminabile;

- il Kit Puppy, si tratta di un insieme di servizi contenuti nel costo di acquisto del cucciolo scelto.

Una volta affidato a una famiglia un cucciolo di Bulldog, i titolari del progetto Luxurious French Bulldogs Gloria e Gaetano seguono con amore tutte le famiglie che decidono di introdurre nella propria abitazione un nuovo componente famigliare, anche una volta che hanno completato la procedura di acquisto. Il supporto che mettono a completa disposizione per i propri clienti è decisamente impeccabile, in quanto gli sostengono sotto ogni aspetto dandoli i consigli migliori per crescere al meglio il cucciolo, questo avviene tramite l'utilizzo dei Social media in maniera particolare mediante la pagina di gruppo Facebook e l'app di Instagram.

La forza dell'allevamento è il rapporto che quest'ultimo ha con il cliente che non termina semplicemente con la vendita del cucciolo di Bulldog, ma dura nel tempo. Il legame che rimane quindi tra Luxurious French Bulldogs di Gaetano e Gloria e la clientela avviene come già anticipato attraverso i social del Brand oltre alla disponibilità e all'interesse amorevole che i proprietari dimostrano sia nei confronti delle famiglie sia verso gli animali concessi.

Bulldog inglesi

I Bulldog francesi, benché vengono chiamati con questo nome, hanno una provenienza che richiama la terra inglese. È bene puntualizzare che questa razza riguarda l'incrocio tra Bulldog inglese, carlino, terrier e doguins.

Questo allevamento Bulldog inglese consente di scegliere l'amico a quattro zampe più adatto alle proprie preferenze ed esigenze personali in poco tempo. I cuccioli di Bulldog inglese sono simpatici e offrono dal primo istante il loro amore verso chi decide di prendersi cura di lui.

In linea generale, si differenziano i Bulldog francesi presentano delle misure più limitate al contrario dei cuccioli di Bulldog inglesi. Inizialmente questi animali erano utilizzati per degli scopi determinati come ad esempio quello di scacciare i topi dalle attività e dalle cantine. Successivamente a portarli in Francia furono i mercanti di pizzo e fu da allora che questi piccoli animali simpatici, giocherelloni e dal musetto dolce vennero impiegati come animali domestici, in particolar modo per tenere compagnia alle dame nelle case. Dopodiché, essendo così carini e obbedienti si diffusero velocemente anche in America.

I Bulldog si affermano tra la loro specie come dei cani divertenti e molto simpatici, sono graditi per il loro aspetto amorevole, in quanto le caratteristiche di questa razza sono in grado di conquistare il cuore di chiunque gli veda. Tra le peculiarità che colpiscono nell'immediato sono le orecchie, che ricordano quelle di un pipistrello, ovvero hanno una forma dritta ma più tonta nella parte della punta.

Durante il riposo i Bulldog russano in maniera pesante, questo fattore deriva dalla costituzione del setto nasale che ha una conformazione che tende a farli respirare in maniera chiassosa mentre dormono. Ma questa tendenza ha origine anche dal muso di questo cane che risulta particolarmente schiacciato.

Luxurious French Bulldogs - Progetti innovativi

Il mantello dei cuccioli concessi ai clienti risulta diverso da quelli standard, ovvero alleva Bulldog che hanno differenti colori. Seppur quelli tradizionali sono piacevoli da vedere mette a disposizione anche cani dotati di tinte originali come il colore blu, lilac o marrone scuro tendente al rosa.

Inoltre, questo centro di allevamento Bulldog lancia frequentemente progetti innovativi che riguardano nello specifico questa razza canina dalle caratteristiche dolci e originali. Tra i prodotti che consentono di crescere al meglio il proprio cucciolo di Bulldog mette a disposizione dei suoi clienti un ebook che racchiude i migliori consigli e le informazioni più utili per garantire a tutti gli amanti e appassionati di questa specie dei risultati positivi;

per di più mette a disposizione un'ecommerce in cui vi è la possibilità di ordinare determinati articoli oltre al servizio di consulenza proposto dagli esperti che si occupano del mondo animale da sempre.

