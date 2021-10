Pensioni: Letta, 'non sparo 'quota 300' per strizzare occhio a elettori anziani'

13 ottobre 2021 a

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "In molti mi dicono 'smetti di parlare di giovani, parla di pensioni, spara quota 300, visto l'altro.... E io invece ripeto che io parlo con gli elettori con i cappelli bianchi, ma quel che mi dicono, quel di cui mi parlano non è della loro pensione, ma dei figli e i nipoti che non riescono ad uscire dalla morsa della precarietà, ed è da qui che bisogna ripartire". Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta, intervenendo a un appuntamento elettorale a Sulmona in vista del voto di domenica.