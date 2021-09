Afghanistan: Berlusconi, 'Ue sia protagonista con una voce sola, lanciamo un piano europeo'

04 settembre 2021 a

Roma, 4 set (Adnkronos) - "La crisi afghana è solo l'ultima, in ordine di tempo, fra le situazioni internazionali che ci richiamano alle nostre responsabilità. Quante volte, negli anni, di fronte a un problema mondiale abbiamo detto (Kissinger fu tra i primi) che l'Europa deve parlare con una sola voce". Lo scrive Silvio Berlusconi in un intervento sul Corriere della sera.

"Gli Stati Uniti sono costretti a riorientare la loro politica estera, oggi più diretta a fronteggiare il pericolo egemonico ed espansionista cinese. L'Europa e gli europei devono quindi da un lato rendersi conto appieno di questo fenomeno e dall'altro assumere decisioni conseguenti", prosegue il leader di FI.

"Lanciamo pertanto tutti insieme, noi, Paesi membri dell'Unione, un grande piano europeo per l'Afghanistan. Un grande piano che abbracci iniziative a tutto campo, in tutti i settori essenziali" e "lavoriamo perché l'Europa non sia marginale ma protagonista nel mondo, quale portatrice dei più alti valori della persona, del rispetto delle libertà e dei diritti umani. Partiamo da questa immane tragedia, per varare un grande Programma europeo di aiuto e sostegno. Cosi l'Europa sarà all'altezza del suo compito e così avremo dimostrato la nostra forza e il peso delle nostre idee", dice Berlusconi.