Covid: Miozzo, 'non parlato di riaperture, aspettiamo dati venerdì'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Punto della situazione su dati e numeri, ma non si è parlato del tema delle riaperture. Lo dice Agostino Miozzo del Cts lasciando palazzo Chigi mentre è ancora in corso la riunione sulla situazione pandemica con il premier Mario Draghi e i ministri. "Non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un'altra occasione. Venerdì ci sarà una nuova fotografia della situazione e poi vedremo".

"Abbiamo rappresentato al presidente Draghi i dati e i numeri. Dal punto di vista scientifico noi siamo prudenti, ma non abbiamo descritto una situazione di catastrofe imminente". Ma Draghi è aperturista o rigorista? "Ascolta e ci ha ascoltati con attenzione".