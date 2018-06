Lazio, visite mediche per Mattia Sprocati

Mattia Sprocati ha svolto le visite mediche per la Lazio alla clinica Paideia. Il giocatore offensivo classe '93 arriva in biancoceleste dalla Salernitana, dopo aver disputato una buona stagione in granata, condita da 10 gol in 34 presenze tra Serie B e Coppa Italia. L'esterno farà parte del gruppo nel ritiro di Auronzo di Cadore, poi il tecnico Inzaghi e la società decideranno se puntare su di lui oppure mandarlo in prestito per la prossima stagione.