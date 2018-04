Lazio-Salisburgo, venduti 30.000 biglietti

Ancora 48 ore è si giocherà Lazio-Salisburgo, l'andata dei quarti di finale di Europa League. L'Olimpico si riempie ma non troppo, all'ufficio marketing biancoceleste si aspettano l'impennata decisiva per raggiungere quota 40.000 (poco più di 1.500 saranno i tifosi austriaci). Finora sono stati piazzati 30.000 tagliandi dei quali 5.000 acquistati con l'offerta di Sky (metà prezzo, già di per se basso, per gli abbonati da più anni alla tv satellitare). C'è ottimismo, come spiega Marco Canigiani: "Speriamo che i tifosi ci obblighino ad aprire il distinto sud-est. Ci sono ancora tanti posti nei distinti nord mente la curva è quasi al completo, chiaramente la promozione di Sky sta favorendo la vendita nelle tribune. Una promozione per un'ipotetica semifinale? Non credo che una semifinale di Europa League abbia bisogno di promozioni per portare i tifosi allo stadio". Inzaghi e i suoi pretoriani si aspettano stavolta una cornice degna dei bei tempi.