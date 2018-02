Lazio, l'ironia di Marchetti: allenamento e briscola con Djordjevic

Federico Marchetti, seppur fuori rosa nella Lazio, non perde il senso dell'umorismo. Oggi il portiere biancoceleste ha pubblicato su Twitter una foto da uno dei campi di Formello: "Qui ci si allena a mille e non si molla un centimetro!!!". E per finire in bellezza la giornata annuncia una "briscolina con Djordjevic", anche lui fuori rosa.

Grandi ragazzi! Qui ci si allena a mille e non si molla un centimetro!!! E questa sera briscolina con Djordjevic... #CalciatoriBrutti pic.twitter.com/ur54vjctWQ — Federico Marchetti (@fmarchetti22) 14 febbraio 2018