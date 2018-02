Lazio, Anderson resta a guardare

Niente Felipe Anderson alla ripresa degli allenamenti. Il brasiliano ha saltato anche il pranzo con la squadra, è stato convocato dalla società alle 17 per un chiarimento con il club manager Angelo Peruzzi e il direttore sportivo Igli Tare. Questa dovrebbe essere la ricostruzione più vicina alla realtà. Da domani l’ex Santos tornerà a lavorare con il resto dei compagni, oggi è rimasto a riposo: "E' andato in scena un confronto civile e naturale dopo una partita sfortunata come quella col Genoa - ha spiegato il portavoce del club Arturo Diaconale - è stato caricato e romanzato in una rissa che non c’è mai stata. Era giusto che l’allenatore esprimesse il proprio rammarico per l’andamento della gara e indicasse le carenze. Parlare di scontro quasi fisico è una esagerazione che voglio smentire. Se non ci fossero questi chiarimenti ci sarebbe da preoccuparsi. É un segno di vitalità e attaccamento alla squadra e ai colori. Non ci sono termini drammatici o irreparabili tra Inzaghi e Felipe Anderson, rientrano nelle logiche di spogliatoio”. Notizie dal campo: soltanto palestra per De Vrij, che da domani sarà a disposizione. Le prove tattiche scatteranno nel pomeriggio, sabato sera verrà confermato il 3-5-2. E intanto dall’Osservatorio arriverà a breve il via libera alla trasferta di Napoli, i sostenitori biancocelesti potranno tornare al San Paolo dopo un lungo periodo di stop.