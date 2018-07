La Roma saluta Bruno Peres: prestito al San Paolo

Mentre tratta il rinnovo con Florenzi, la Roma saluta un altro terzino destro: Bruno Peres rimane in Brasile, dove ha trascorso le vacanze, e si accasa al San Paolo. Il club brasiliano lo prende in prestito con opzione di riscatto, l'accordo con il diesse giallorosso Monchi è in via di definizione in queste ore. Nelle scorse settimane la Roma si era accordata per cederlo in prestito con obbligo di riscatto al Torino, ma il difensore ha preferito trovare una squadra in patria per motivi familiari. Sta per essere accontentato, non si presenterà venerdì a Trigoria al raduno dei giocatori non impegnati con le nazionali a giugno e inizierà la nuova avventura. Per ora è un arrivederci, la speranza di Monchi è che possa trasformarsi in un addio per allegerire il bilancio con la cessione di una pedina che non rientra più nei piani della società. Arrivato dal Torino per essere il titolare a destra, Bruno Peres ha deluso le attese e lascia la Capitale con 69 presenze all'attivo, due gol, un salvataggio sulla riga provvidenziale in Champions ma tanti passaggi a vuoto, compresi un paio fuori dal campo.