Doppio Kane, l'Inghilterra batte la Tunisia

"Uragano" Kane si abbatte sulla Tunisia. Nonostante un primo turno dirompente, l'Inghilterra deve attendere i minuti di recupero per avere la meglio della Tunisia: di Harry Kane, che così si conferma cannoniere infallibile, le due reti che regalano un esordio con i fiocchi a Gareth Southgate. Ottima partenza per i «Leoni» che con un grande Lingard mettono in serio pericolo la porta difesa da Hassen; prima servito da Alli e poi fornendo un grande assist a Sterling, che però da due passi sbaglia clamorosamente. Sono solo le prove generali del vantaggio inglese che arriva all’11’ quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo Stones svetta, Hassen risponde sulla linea di porta, ma Kane è pronto da due passi a ribadire in rete.

L’Inghilterra domina, con gli africani che sembrano scossi e sorpresi dalla grande forma degli avversari, che arrivano facilmente in area anche se non sono impeccabili in fase di finalizzazione. La Tunisia si fa viva per la prima volta alla mezz’ora con un bel tiro di Sassi dopo un errore di Walker, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Dopo 34 minuti di assoluto dominio, gli inglesi rovinano tutto quando l’arbitro colombiano Roldan concede un dubbio calcio di rigore alla Tunisia per una inutile gomitata di Walker su Sliti. Se ne incarica Sassi che porta la sua squadra in parità. Giusto il tempo di rimettere la palla sul dischetto che l’ Inghilterra si rimette a premere sull’acceleratore schiacciando la Tunisia e colpendo una traversa con Alli sugli sviluppi di un calcio piazzato. Sul palo finisce anche una conclusione di Lingard, sfortunato dopo che il suo tocco aveva anticipato il portiere della Tunisia Ben Mustapha, subentrato all’infortunato Hassen.

Nella ripresa la nazionale inglese si rimette al lavoro per portare a casa la meritata vittoria, ma Roldan non concede un clamoroso calcio di rigore sugli sviluppi di un corner per una trattenuta su Kane. La Tunisia sembra però più in fiducia rispetto al primo tempo e concede molto meno. I «Leoni» britannici non incidono più come nei primi 45 minuti ma all’ultimo respiro ci pensa Kane: colpo di testa vincente sottomisura, e l’ Inghilterra sorride.