Una rovesciata ferma la Juve, il Napoli si avvicina: -4

Questo turno infrasettimanale ha detto che Juventus e Napoli arriveranno allo scontro diretto con la squadra bianconera in vantaggio di quattro punti. Entrambe le candidate allo scudetto sono state messe in difficolta' da Crotone e Udinese. E' andata peggio ai bianconeri. Un distacco che potrebbe essere insufficiente, considerato che poi i campioni dovranno affrontare l'Inter a San Siro e la Roma all'Olimpico. In difficolta' il Napoli contro l'Udinese: la squadra di Sarri non sta attraversando un buon momento, ma alla fine l'ha spuntata, ribaltando il risultato. La squadra di Sarri, dopo la trasferta di Torino, dovra' viaggiare a Firenze e Genova contro la Samp: un calendario teoricamente meno impegnativo di quello bianconero. In realta' i punti di vantaggio sono cinque perche' la squadra di Allegri ha vinto al San Paolo: influira', ma solo in caso di parita'. La Juve a Crotone era passata con Alex Sandro di testa e i calabresi han dovuto giocare in salita. Zenga ha fatto esordire Diaby. Il pareggio di Simy, un bel gol in rovesciata, ha complicato le cose per la Juve, che ha dovuto fare i conti con Cordaz e la difesa calabrese. Occasione persa per la Juve. L'Udinese, in buona serata, non e' stata a guardare, al San Paolo, e Jankto ha segnato, lasciando di stucco i napoletani, "condannati" pure dalla VAR. Ma Insigne ha pareggiato quasi subito e il Napoli ha allontanato l'incubo. Poi Reina ha salvato gli azzurri. Ma Ingelsson ha ridato il vantaggio ai friulani.

Appena arrivata la notizia del pareggio del Crotone, ha impattato pure Albiol per il Napoli. Poi Milik ha portato in vantaggio la squadra di Sarri e Tonelli ha ridato sicurezza agli azzurri. L'Udinese (buona prestazione), alla decima sconfitta consecutiva, pare intenzionata a far tornare Stramaccioni, per sostituire Oddo, in caso di ulteriori k.o. Nella corsa per la Champions, Roma terza grazie alla vittoria sul Genoa. Under, sesto gol, ha aperto alla Roma la strada verso la vittoria. Bene i giallorossi contro un Genoa in difficolta'. Zukanovic l'ha buttata nella propria porta. La difesa giallorossa ha poi permesso a Lapadula di riaprire la partita. La Lazio, nella lotta per la Champions, ha fatto l'impresa a Firenze. Partita ricca di episodi. L'espulsione di Sportiello dopo soli 7' (Dragowski in porta) e di Murgia poco dopo ha lasciato le squadre dieci contro dieci. Un gol di Veretout ha sbloccato la partita; il francese ha poi raddoppiato dal dischetto. La Lazio ha riaperto la partita con Luis Alberto e l'ha pareggiata con Caceres di testa. Ma il tris di Veretout ha ritinto la partita di viola. Un rigore concesso alla Lazio e' stato negato dalla VAR per un offside di Immobile. Felipe Anderson ha poi pareggiato rilanciando la Lazio ed ancora Luis Alberto ha firmato il 4-3. Stop viola dopo otto gare utili. L'Inter, nell'anticipo di martedi', aveva inflitto un secco 4-0 al Cagliari e cosi' la squadra di Spalletti, dopo tre giornate di digiuno , e' tornata alla vittoria, ha ritrovato i gol e il suo cannoniere Icardi (25 reti in totale) e soprattutto ha fatto un passo in avanti verso la Champions.

C'e' da chiedersi quanto durera', dato che la squadra di Spalletti ci ha abituato agli alti e bassi. Decisive, sulla strada del terzo o quarto posto, saranno le partite con la Juve a San Siro e la Lazio all'Olimpico all'ultima giornata. Il Cagliari ha rappresentato un ostacolo non molto alto, per i nerazzurri. All'Europa League, puntano. oltre alla Fiorentina, Milan, Atalanta, Sampdoria e Torino. Certo, il rigore sbagliato da Belotti (traversa) ha condizionato la partita dei granata. Il Milan e' andato a segno con Bonaventura. I rossoneri hanno fatto la partita, ma De Silvestri ha raddrizzato la gara per il Toro. Ljajic s'e mangiato la vittoria nel finale. Pareggio n.14 per la squadra di Mazzarri. L'Atalanta ha vinto a Benevento. La squadra sannita, ormai virtualmente in B, ha contrastato un po' i bergamaschi, poi ha ceduto. Diabate' stavolta e' rimasto muto. La squadra di Gasperini e' alla sesta gara utile consecutiva. Ha segnato pure il baby Barrow che gia' si era messo in luce contro l'Inter. Gomez e' tornato al gol e De Roon ha fallito un rigore. Zapata ha deciso la partita di Marassi, dopo le occasioni mancate da Quagliarella e Zapata contro il Bologna. La Samp ha acciuffato la Fiorentina. Piu' ingarbugliata la situazione nella lotta per la salvezza. A parte il Benevento, gia' di fatto retrocesso, sempre piu' precaria la posizione del Verona. Le solite paratissime di Sorrentino e una traversa hanno salvato il Chievo. Ma anche i veronesi hanno colpito il legno. Finale senza gol e pareggio n.14 dei ferraresi. Si salveranno ? Consigli ha fatto da scudo al Sassuolo, poi andato in gol con Lemos per un pasticcio difensivo dei veronesi. Pecchia ha fatto esordire il giovane centrocampista Danzi. Non e' servito. E adesso prepariamoci alla partitissima Juventus-Napoli, senza dimenticare Udinese-Crotone. E' il momento delle decisioni irrevocabili.