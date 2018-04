Hyundai è il nuovo "back" sponsor della Roma

Un primo sponsor sul retro della maglia aspettando di stampare un logo ancora più grande davanti. La Roma si accinge a chiudere un accordo con Hyundai, la casa automobilistica coreana che diventerà quindi il "back sponsor" sulle casacche giallorosse a partire dalla prossima stagione. Il contratto in fase di definizione ha durata triennale e dovrebbe garantire per le casse del club di Pallotta un introito da circa 3-3.5 milioni di euro a stagione per un totale vicino ai 10. L'entrata in vigore della sponsorizzazione comporterà la risoluzione anticipata di due anni dell'accordo in vigore con Volvo, attuale "car partner" della Roma.