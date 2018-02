Lazio, tre punti per la Champions

Stravince la Lazio a Reggio Emilia, schiantato il Sassuolo per 3-0. Le reti - divise tra primo e secondo tempo - di Milinkovic Savic (doppietta) e Immobile, la zona Champions League è confermata. Mercoledì è in programma la semifinale di Coppa Italia contro il Milan.

PRIMO TEMPO

Diverse sorprese di formazione, mister Inzaghi lascia in panchina Parolo, De Vrij e Luis Alberto, dentro Luiz Felipe, Murgia e Felipe Anderson. Nel Sassuolo di Iachini invece è confermato il tridente offensivo Berardi, Babacar e Politano. Partono forte i biancocelesti: al 7’ sblocca il match Milinkovic Savic con un destro (deviato) dalla distanza. Gli ospiti comandano a centrocampo, i padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi, Inzaghi dalla panchina chiede il raddoppio. Venti minuti più tardi tocco con il braccio in area di rigore di Peluso: inizialmente il direttore di gara Manganiello non interviene, qualche secondo più tardi però decide di ricorrere al Var, che concede il penalty alla Lazio. Dagli undici metri Immobile non sbaglia e realizza il 32esimo gol in 32 partite stagionali.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa la Lazio trova immediatamente la rete del 3-0 con un colpo di testa preciso del solito Milinkovic Savic, bravo a sfruttare un cross perfetto di Felipe Anderson. Al minuto numero 8 invece il Sassuolo rimane in dieci per espulsione diretta nei confronti di Berardi, protagonista di un’entrata pericolosa ai danni di Radu. I neroverdi provano a reagire con Adjapong, destro in diagonale e miracolo di Strakosha. Inzaghi cambia Lukaku e Leiva per Parolo e Lulic, ma perde Marusic per rosso diretto (gomitata di reazione su Rogerio). Nel finale c’è spazio anche per Nani, schierato dal tecnico come punta centrale al posto di Immobile.