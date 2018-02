Lazio, tutto sulla coppia Nani-Caicedo

Ultimo allenamento nella Capitale prima della partenza per la Romania, è andato in scena a Formello. Tornano i sedicesimi di Europa League e quindi anche il turnover: Vargic, De Vrij, Parolo, Marusic, Luis Alberto e Patric sono rimasti a Roma, si rivedranno in campionato lunedì sera contro il Verona all’Olimpico. Per il resto è confermato il classico 3-5-2: in porta ci sarà Strakosha, in difesa spazio al trio Bastos, Luiz Felipe e Caceres. A centrocampo - sulle corsie esterne - si muoveranno Basta e Lukaku, mentre davanti alla retroguardia toccherà a Murgia, Leiva e Milinkovic Savic. Sulla trequarti Nani verrà schierato alle spalle di Caicedo. Panchina dunque per Immobile e Felipe Anderson, che troveranno spazio a gara in corso. Domani mattina è in programma una leggera sgambata pre match. Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic Savic, Lukaku; Nani, Caicedo.