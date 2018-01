Flash mob dei laziali: "Dateci lo scudetto 1915"

Continua senza sosta la petizione per lo scudetto 1914-1915. Oggi è andata in scena l’inaugurazione del negozio "Curva Nord 12" a Monterotondo scalo, presenti molti tifosi e l’avvocato Mignogna. Nel nuovo store anche una mostra con le maglie storiche della Lazio. E pochi minuti fa, sulla via Salaria, nella zona di Monterotondo scalo, è scattato un flash mob a sorpresa con circa 200 tifosi che hanno simpaticamente invaso per alcuni istanti la strada, intonando il coro "I campioni dell’Italia del 1915 siamo noi".

"L’hashtag’ è stato un successo incredibile - ha ribadito oggi Mignogna - dopo il rinvio per le proteste verso gli arbitri abbiamo deciso di lanciarlo proprio il 9 gennaio, con migliaia di condivisioni, persino in Sudamerica con la notizia riportata da Ansa Brasil. L’hashtag è stato trending topic su Twitter il 9 ed il 10 gennaio e vorrei ringraziare tutti i tifosi, gli addetti ai lavori e i siti che l’hanno condiviso".