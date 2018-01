Elena Fanchini: "Ho un tumore. Mi fermo per curarmi"

Un tumore. È la discesa sugli sci più dura quella che ora attende Elena Fanchini, atleta azzurra 32enne di Artogne che guardava con fiducia agli imminenti Giochi olimpici invernali di PyeongChang, in Corea del Sud. È stata lei stessa a darne pubblica notizia, a un’emittente tv della sua terra, TeleBoario, ma anche sul social Instagram e poi c’è la comunicazione di conferma da parte della Fisi, la Federazione degli sport invernali italiani, che parla di accertamenti clinici effettuati dalla Commissione Medica Fisi che hanno evidenziato "una neoplasia di basso grado che potrà essere curata". "Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare", le parole di Elena, in forza alla Guardia di finanza. Velocista di razza è la maggiore delle sorelle Fanchini e vanta nel suo palmarès la medaglia d’argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a Lake Louise e a Cortina d’Ampezzo.

Su Instagram l’atleta ha scritto: "A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non è facile perchè penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle Olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia. Questa è la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni".