Montella al Siviglia fino al 2019

Ora è ufficiale, Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia. L'ex aeroplanino giallorosso ha firmato un contratto con il club spagnolo fino al 2019 e subito dopo ha trovato l'accordo per liberarsi dal Milan con il quale sarebbe stato altrimenti legato fino al 2020. Con lui, al club andaluso, andrà anche il suo vice Enzo Maresca. Riparte così l'avventura dell'ormai ex tecnico rossonero licenziato lo scorso 27 novembre dal club milanese e che era in ballottaggio con Mazzarri proprio per la panchina del Siviglia. La sua presentazione ufficiale al pubblico andaluso avverrà sabato 3 gennaio in occasione della partita del Siviglia contro il Cadiz in Coppa del Re. Montella, dopo una fantastica carriera da attaccante che ha visto il suo apice con lo scudetto vinto (e una Supercoppa italiana) con la maglia della Roma e che gli è valsa anche l'onoreficenza di Cavaliere Ordine al merito per iniziativa del presidente della repubblica, ha allenato i giovanissimi giallorossi prima di approdare sulla panchina della prima squadra a chiusura della terribile stagione 2011. Poi ha allenato Catania, Fiorentina e Sampdoria per approdare nel 2016 al Milan della nuova cordata cinese sulla panchina del quale ha vinto una Supercoppa Italiana.