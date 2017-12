Mauri passa il corso di direttore sportivo

Sono stati ufficializzati dal Settore Tecnico della FIGC gli allievi abilitati dell’ultimo corso per Direttore Sportivo. I nuovi Ds hanno superato gli esami finali - sostenuti lo scorso giovedì, 30 novembre - al termine delle 144 ore di programma didattico: nell’aula magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano, durante le sei settimane di lezione, gli allievi hanno potuto assistere a molte docenze d’eccezione, a cominciare da quella della Ct della Nazionale italiana femminile, Milena Bertolini. Organizzato in collaborazione con l’Adise (Associazione Italiana Direttori Sportivi), questo corso per Direttore Sportivo era a indirizzo tecnico, ovvero mirato a formare quelle figure che opereranno poi nel cosiddetto mercato, a differenze di quello a indirizzo amministrativo, più incentrato invece sulla formazione del segretario sportivo. Tra i nuovi diesse anche Stefano Mauri che potrebbe tornare alla Lazio in futuro. Lotito e Tare sono una coppia inscindibile ma resta il grande feeling di Mauri con entrambi:un ritorno a Formello è un ipotesi quanto mai realistica.