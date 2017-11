Saranno circa mille gli agenti delle forze dell'ordine impiegati per garantire la sicurezza in occasione del derby Roma-Lazio di domani all'Olimpico. Si sono conclusi questa mattina gli incontri di pianificazione in vista della gara di domani alle 18, con un punto della situazione tenuto dal Questore Guido Marino con il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni e il presidente della Lazio Claudio Lotito.

Al centro, si legge in una nota della Questura, l'obiettivo comune di garantire un'atmosfera di festa per uno dei derby più partecipati degli ultimi anni. L'attività di prevenzione è in atto già dalla serata di oggi con il presidio delle zone del centro storico normalmente frequentate dai tifosi e una capillare attività di controllo del territorio. Un focus informativo della Digos servirà ad aggiornare ora per ora i servizi di sicurezza fino alla fine del derby.

Da domani mattina il centro operativo si sposterà allo Stadio Olimpico dove sono allestite quattro aree di sicurezza all'interno delle quali opereranno 15 nuclei di pronto intervento per la gestione delle folle e 35 pattuglie con i colori della Polizia di Stato pronti a fornire assistenza informativa per indirizzare sugli itinerari corretti.

Anche in questa occasione, ai tifosi romanisti è richiesto di arrivare allo stadio dalla direttrice piazzale Clodio, ponte della Musica e ponte Duca D'Aosta, mentre ai laziali è raccomandata la direttrice di afflusso Ponte Milvio/Tor di Quinto. Tutte le aree verdi intono alla stadio saranno bonificate già da questa notte, mentre due fotocellule dei Vigili del Fuoco illumineranno, durante l'afflusso le aree golenali del Tevere. Una pilotina della Polizia di Stato pattuglierà invece lo specchio d'acqua.