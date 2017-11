Inzaghi aspetta i nazionali: ansia Lazio

La ripresa degli allenamenti è prevista per domani pomeriggio, a Formello scatterà ufficialmente la settimana anti derby. Simone Inzaghi riabbraccerà i primi nazionali: Immobile, Parolo, Strakosha e Jordao. Da mercoledì si rivedranno anche Lukaku, Luis Alberto e Murgia, l’ultimo a tornare sarà Milinkovic Savic, che avrà soltanto venerdì come giorno utile per allenarsi con la squadra. Salteranno la sfida con la Roma sia Di Gennaro che Caicedo, out per delle lesioni muscolari. Intanto questa mattina il dott. Rodia ha operato in Paideia il giovane Abukar Mohamed, che si è rotto il menisco del ginocchio destro in un incontro con la Nazionale A della Finlandia.