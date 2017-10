Nani incanta la Lazio

Al Mirko Fersini di Formello sono arrivati circa 2 mila tifosi per la gara a porte aperte contro il Real Rocca di Papà. Vince la Lazio per 14-0, mister Simone Inzaghi ha ammirato da vicino i progressi di Luis Nani. Il portoghese ha realizzato una tripletta, ma soprattutto ha dato indicazioni e consigli alla squadra. È un leader nato e si vede, si è mosso alle spalle di Caicedo per tutto il match. I biancocelesti si sono presentati con il classico 3-5-2: Vargic tra i pali, Mauricio, Luiz Felipe e Prce in difesa. A centrocampo Patric, Milinkovic Savic, Leiva, Di Gennaro e Crecco. Nella ripresa poi sono subentrati Guerrieri per Vargic, Sarac della Primavera per Leiva e Pedro Neto per Crecco. Qualche spunto interessante da parte dell'ex Braga, bravo a saltare sistematicamente l'uomo e a servire assist vincenti per gli attaccanti. Non si sono visti invece Luis Alberto, De Vrij, Radu e Strakosha, tutti e quattro sono rimasti a riposo e torneranno ad allenarsi martedì. Infine continua il lavoro personalizzato per Felipe Anderson, Wallace e Bastos. Tempi più lunghi per Basta. Da valutare Lukaku.

Di seguito il tabellino del match:

Marcatori: 6', 16' Di Gennaro, 13', 31', 60' Caicedo, 19', 46', 55' Nani, 32', 37', 44' Patric, 39' Luiz Felipe, 40' Milinkovic, 49' Mauricio

LAZIO (3-5-2): Vargic (31' Guerrieri); Mauricio, Luiz Felipe, Prce; Patric, Di Gennaro, Leiva (31' Sarac), Milinkovic, Crecco (31' Neto); Nani, Caicedo

All. Simone Inzaghi

REAL ROCCA DI PAPA: Di Gianmarco; Calefato, Emili, Boni, Vitiello, Ticconi, Angelucci, Brunetti, Acciari, Lucatelli, Aiuti

A disp. Palozzi, Nati, Calcagni, Brunetti, Pierluigi, Battisti, Calefato, Cappi, Capogrossi, Ciavatta, Colace, De Santis, Novelli, Trinca M., Farotti, Nacci, Trinca L., Varga, Casciotti.

All. Adriano Trinca

Arbitro: Buzzi. Ass. Rojnita-Lattuada



