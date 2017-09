Giallorossi a San Siro senza Perotti, Defrel e Schick

La Roma corre verso il Milan. La squadra di Di Francesco è tornata ad allenarsi a Trigoria alle 11 per continuare a preparare la sfida con i rossoneri in programma a San Siro domenica alle 18. Soltanto terapie per Defrel che ha iniziato il percorso di recupero dopo la lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra che lo terrà ai box per 20-30 giorni. Anche Perotti, fermo per un edema al bicipite femorale della coscia destra, non si è allenato in gruppo ma ha svolto lavoro individuale in palestra insieme a Schick: entrambi puntano a tornare dopo la sosta per la sfida all'Olimpico contro il Napoli. Hanno lavorato a parte Karsdorp, Palmieri e i giovani Nura e Luca Pellegrini. A San Siro spazio al tridente con Dzeko, El Shaarawy e Florenzi, favorito su Under. In difesa torna Fazio al fianco di Manolas mentre a centrocampo è atteso il terzetto titolare con De Rossi, Strootman e Nainggolan. Per Radja brutta notizia dal Belgio: il centrocampista è stato escluso ancora una volta dai convocati di Martinez per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia contro la Bosnia di Dzeko e Cipro. Nainggolan era già stato "ignorato" nell'ultimo impegno della sua nazionale a inizio settembre.