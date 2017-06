La Lazio prende il terzino serbo Marusic. Ora tutto su Azmoun

Arriva il terzino destro dal Belgio, la Lazio ha chiuso per il serbo, naturalizzato montenegrino, Adam Marusic dell'Oostende. Si tratta di un esterno nato nel 1992, domani mattina sarà in clinica Paideia a Roma per le visite mediche e firmerà un quinquennale.

Un affare da 6 milioni e mezzo di euro più bonus. Ex compagno di Lukaku nel club belga in cui ha giocato fino a un mese fa, sbarca a Formello per giocarsi il posto con Basta. A differenza sua, pur essendo nato a Belgrado, Marusic ha scelto la nazionale del Montenegro nella quale ha già collezionato 9 presenze.

Intanto per l'attacco si continua a lavorare sull'iraniano Azmoun del Rostov, ma di proprietà del Rubin Kazan. La Lazio cercherà di cedere prima uno fra Biglia e Keita.