Dalla Francia: Gonalons ha già firmato per la Roma

"Gonalons ha già firmato per la Roma". La notizia arriva dall'emittente francese Rmc (Clicca qui per leggere l'articolo), secondo cui il Lione avrebbe chiesto al club di Pallotta di perfezionare l'operazione ancor prima di effettuare le visite mediche per poter iscrivere l'operazione nel bilancio in chiusura il 30 giugno.

Il Fair Play Finanziario, insomma, vale per tutti e obbliga le società ad accelerare gli affari per non incappare in sanzioni Uefa. Rmc riporta che la cessione di Gonalons è stata definita a 5 milioni di euro inclusi i bonus, con l'inserimento di una clausola che invaliderebbe i contratti qualora durante le visite mediche del giocatore a Roma venissero riscontrati dei problemi.

Accord trouvé olympique lyonnais et as roma pour le transfert de maxime gonalons..visite médicale lundi à Rome..merci aux deux présidents.. — frederic guerra (@FredericGuerra) 28 giugno 2017

.@JM_Aulas: Maxime est venu ce matin signer son avenant de résiliation. On s'est mis d'accord avec la Roma. On se quitte en très bons termes — Olympique Lyonnais (@OL) 29 giugno 2017

Arriva anche la conferma del presidente del Lione, Aulas: "Questa mattina Gonalons è venuto per firmare la rescissione. Noi abbiamo già un accordo con la Roma, ci lasciamo in buoni rapporti".

Il giocatore è atteso a Villa Stuart lunedì, come ha confermato il suo procuratore Frederic Guerra ieri su Twitter mentre secondo Rmc le visite potrebbero essere anticipate a domenica. Gonalons firmerà poi un contratto quadriennale con la Roma, a circa due milioni di euro netti a stagione più premi.