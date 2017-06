Karsdorp: "Alla Roma per diventare grande"

Karsdorp ha firmato e da oggi è ufficialmente un giocatore della Roma. Il difensore classe 1995, strappato al Feyenoord per 14 milioni di euro più un massimo di 5 milioni di bonus, ha siglato un contratto quinquennale con i giallorossi scegliendo di vestire la maglia numero 26.

Oggi pomeriggio, nella prima intervista concessa al canale ufficiale del club, il calciatore si è detto "molto contento di questa avventura perché può essere un grande passo in avanti per la mia carriera". Carriera che era cominciata addirittura da centrocampista offensivo. Poi un giorno il suo allenatore l’ha spostato esterno di difesa facendo la sua fortuna. Da quel momento i compagni lo hanno soprannominato "treno a vapore" per la velocità con cui supera gli avversari durante le discese sulla fascia. Non ha modelli di riferimento perché “ognuno gioca il proprio calcio e interpreta il ruolo in maniera diversa”.

La strada del terzino olandese e della Roma si erano incrociate per la prima volta in Europa League: era il 19 febbraio 2015 quando l’esterno destro entrò in campo in quello che da oggi sarà il suo prossimo stadio e dal quale fu subito stregato: “Quando ho giocato qua, mi ha impressionato il sostegno del pubblico alla squadra”. La città deve essere piaciuta al ragazzo tanto da tornarci sei mesi fa con amici. Forse proprio questa ultima gita ha fatto definitivamente innamorare il giocatore alla capitale.

Due, su tutti, gli aspetti che hanno convinto il neo acquisto: la partecipazione della squadra alla Champions League, competizione alla quale tiene tanto, e la presenza dell’amico e connazionale Strootman che lo aiuterà sicuramente nell’inserimento in gruppo.

Karsdorp, che l’italiano dovrà impararlo, ci ha tenuto a mandare un messaggio chiaro ai tifosi: “Forza Roma”.