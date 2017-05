Incidente in motocross per Valentino Rossi, ricoverato a Rimini

Incidente in moto per Valentino Rossi. Il pilota di Tavullia avrebbe avuto un incidente definito lieve mentre era impegnato in un allenamento di motocross nella pista di Cavallara, Pesaro-Urbino. Lo rende noto La Stampa.

Il campione di MotoGP sarebbe in osservazione all'ospedale di Rimini per un trauma toracico addominale.