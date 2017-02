Il derby di sera divide le tv

Ha vinto la Rai. Mancava solo l'ufficialità che alla fine è arrivata: la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio e Roma si giocherà in notturna, il 1° marzo alle 20.45. Ancora da stabilire invece il ritorno, in casa dei giallorossi, che dovrebbe essere il 5 aprile, alla stessa ora, ma potrebbe subire variazioni dipendenti dal cammino europeo della squadra di Spalletti oppure relative all'andamento del primo dei due match, in termini di ordine pubblico. La concessionaria del servizio pubblico ha...

