Ecco il primo embrione artificiale, è di topo

Un gruppo di ricercatori inglesi dell'Università di Cambridge ha ottenuto il primo embrione artificiale: è di topo e si è formato a partire da cellule staminali che si sono assemblate. Lo studio, descritto sulla rivista "Science", aiuterà a comprendere l'origine di molte malattie legate alle fasi iniziali dello sviluppo e a ridurre i test sugli animali. L'esperimento permette, almeno in linea ipotetica, lo sviluppo di un individuo al di fuori dall'utero.

Nei test, condotti dalla ricercatrice Magdalena Zernicka-Goetz, sono state utilizzate sia le cellule staminali embrionali che danno origine agli organi sia quelle che formano le strutture esterne all'embrione, come la placenta. L'esperimento riproduce esattamente tutte le fasi dello sviluppo di un embrione e lo fa per la prima volta in una struttura tridimensionale. Sia le cellule embrionali sia quelle che danno vita alla struttura su cui si sviluppa l'embrione "cominciano a parlare le une con le altre fino a organizzarsi in una struttura che si comporta come un embrione" ha spiegato Magdalena Zernicka-Goetz.