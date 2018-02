Una volta c’erano i duetti. Poi le cover. La serata del giovedì era quella più attesa del Festival di Sanremo. Il "dittatore" artistico ha stravolto tutto e si fa fatica tenere il passo con i cambiamenti di questa kermesse. È Claudio Baglioni ad aprire la serata sulle note di “Via”.

Non siamo allo Stadio Olimpico ma a Sanremo. Il pubblico è impazzito ed urla. “Vai avanti tu. Non smettere”. Dopo questo inizio sarà difficile mantenere il passo. Ci sono i giovani. Primo Mudimbi con Il mago, Eva, la tatuatrice che arrivò terza a X

Factor 2016, con Cosa ti salverà, Ultimo con Il ballo delle incertezze e Leonardo Monteiro con Bianca. In testa si piazza Mudimbi. Lorenzo Monteiro finisce in fondo, al quarto posto, Eva al terzo, secondo è Ultimo.

Ieri la classifica provvisoria degli altri quattro ha visto in testa Alice Caioli, seguita da Lorenzo Baglioni, terza Giulia Casieri e in coda Mirkoeilcane. Quanto ai campioni Giovanni Caccamo è il primo, seguito da Lo Stato Sociale applauditi e ballati in Sala Stampa “Lucio Dalla” con “Chi l’ha detto che il lavoro è tutto” tutt’altro che un singolo banale.

Virginia Raffele è la “one woman show”. Dipinge Baglioni come un vecchio "rinco…". "Sei un sex symbol", che fa impazzire le signore, "quest'anno ci sono più milf all'Ariston che alle terme di Saturnia", che è stato "il primo emo della storia"; e ora è "ancora più bello, come il vino, ogni anno che passa invecchi", che rappresenta "la storia del '900" e sembra "lo zio di Gianluca Vacchi". Imita Michelle Hunziker e Ornella Vanoni: "Ho visto Gino dietro le quinte, abbiamo fatto l'amore io e Gino". Claudio incassa come solo un gentlman sa fare e tira dritto. Anche la Raffaele omaggia i grandi artisti italiani. Ricorda intonando Canto (anche se sono stonato) il grande come Lelio Luttazzi.

Tra Gli ospiti musicali della serata ci sono i Negramaro. Tornano all'Ariston a tredici anni dalla loro partecipazione in gara, nella sezione Giovani, con Mentre tutto scorre. Eliminati al primo turno. Era il 2005, Presentano dal nuovo album “Amore che torni” e rendono omaggio alla musica italiano con Baglioni in

“Poster”.