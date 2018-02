Sciolta la riserva sulla partecipazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro . Per loro Sanremo con “Non mi avete fatto niente” va avanti. La Rai, dopo attente valutazioni; ritiene che non si debbano escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto “il brano è conforme al requisito di novità previsto dal regolamento". Lo ha reso noto la Rai. Il brano - spiega l'ufficio legale della Rai in una nota letta in sala stampa, "contiene stralci del brano 'Silenzio' (presentato a Sanremo Giovani nel 2016, ndr) in misura inferiore a un terzo delle durata, quindi la circostanza che il brano sia stato già fruito non inficia la novità della canzone in gara". Inoltre, dagli approfondimenti fatti, è risultato che "i due brani hanno stesure, durata, testi e melodie diverse. La somma degli stralci non supera un minuto e 3 secondi su una durata complessiva di 3 minuti e 24 secondi, dunque inferiore a un terzo". La conclusione è che "le due canzoni, pur presentando analogie, non sono la stessa canzone. 'Non mi avete fatto niente' è dunque nuova e resta in gara". Gioia per i fans che si erano scatenati su tutti canali social.

"Sulla base del regolamento rispondiamo e decidiamo, per noi il brano era già ammissibile, abbiamo verificato i rilievi della sala stampa, va rispettato il regolamento anche nel rispetto di chi è stato escluso o ammesso. La valutazione non è stata generata dal Web né da altro" ha aggiunto il direttore di Rai 1 Teodoli. Il fatto che i due brani abbiano lo stesso autore, ha detto Claudio Fasulo, "è una fattispecie molto particolare che si viene a creare". "Il brano è ammissibile alla gara in base a questo regolamento, è il perimetro all'interno del quale la canzone può stare ed è in tutti i sensi ammessa alla gara. La perizia tecnica eseguita dai nostri addetti e dalle persone che abbiamo indicato può essere consultata e non sto a parlare di contro perizie, è la base attendibile e affidabile, l'ufficio legale è una cosa seria, si è basato sull'analisi tecnica che è stata fatta, la valutazione è in base agli articoli del regolamento che è lo stesso del 2013, lo stesso su cui lavoriamo insieme e in tutti questi anni non è mai successo nulla, stiamo lavorando e gestendo insieme la cosa, è una cosa delicata nessuno nega che ci sia fattore da valutare attentamente" ha concluso.