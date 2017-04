Uova di pasqua alleate della salute

Non è un insidia per la linea né tantomeno un pericolo per la nostra salute. E scegliendo il tipo giusto, da consumare in determinate fasce orarie e in giuste quantità, il cioccolato può avere importanti effetti benefici e aiutare persino il dimagrimento. Musica per le nostre orecchie soprattutto ora in occasione della Pasqua, con le coloratissime uova di cioccolato che solleticano il palato. Impossibile sfuggire al richiamo della tradizione. Ma con le dritte giuste sapremo trarre il meglio da un alimento d’oro. Per questo basterà tenere a mente i consigli della dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, che in collaborazione con il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione, lancia un vademecum per feste all’insegna della salute, senza rinunciare alla dolcezza del cioccolato.

BISOGNA SAPERLO SCEGLIERE

La varietà fondente dal 70% in poi, con poco zucchero aggiunto, aromatizzato all'arancia, al peperoncino, alla cannella, alla vaniglia, con la granella di cacao, è l'ideale per concedersi un peccato di gola.

BUONUMORE E NON SOLO

La Pasqua coincide spesso con l'arrivo della primavera, che porta con sé cambiamenti umorali, squilibri della serotonina e tanta voglia di dolci, che è compensatoria. Approfittando delle uova pasquali, possiamo trarne il massimo beneficio senza troppe ripercussioni sulla linea: il cioccolato fondente è un'ottima fonte di serotonina, nota come "ormone del buonumore", e svolge un'importante azione antiossidante.

FA DIMAGRIRE ALL'ORA GIUSTA

Il momento migliore per consumare il cioccolato va dalla mattina al pomeriggio, per avere una sferzata di energia costante, un umore allegro, un boost al metabolismo che può aiutare il dimagrimento.

OCCHIO AI CIBI ASSOCIATI

La quantità ideale deve essere compresa fra i 30 e i 70 grammi, a seconda del proprio metabolismo, del biotipo morfologico e dell'attività fisica svolta. Ricordiamoci anche di non associare cibi troppo ricchi di grassi alla cioccolata perché questa ne contiene a sufficienza, quindi nei giorni delle uova pasquali sarebbe opportuno ridurre l'introito di creme, formaggi, burro, fritti e intingoli, per evitare di assumere nutrienti non utilizzabili che si depositeranno sotto forma di adipe nei punti critici.

I RIMEDI POST-ABBUFFATA

Se si è esagerato durante le feste Pasquali, la scelta meno stressante è ridurre progressivamente il consumo giornaliero di cioccolata. Bisogna conoscere la quantità approssimativa che si sta consumando (alcune persone arrivano a 500-800 grammi senza accorgersene), e diminuire l'assunzione di circa 10-20 grammi ogni giorno, sino ad arrivare a un consumo adeguato. Il tutto aumentando parallelamente l'attività fisica, anche di soli 5-7 minuti al giorno. In questo modo si ridurrà l'introito di nutrienti non necessario, si aumenterà il metabolismo e si potrà beneficiare dell'effetto salutare del cioccolato. L’unico neo il rincaro dei listini. Per il Codacons un uovo di cioccolato costa il 7% in più dell’anno scorso, pesano il caro benzina e la crisi internazionale che da mesi ha colpito i paesi produttori, con Costa d'Avorio e Ghana in testa.

Il CESTINO DELLE FESTE DEI BIMBI

Niente junk food pieno di grassi e zuccheri per la Pasqua dei più piccoli: ma un cestino goloso, divertente e sano. Come realizzarlo lo spiega a genitori e medici ancora la dottoressa Missori, che è anche responsabile scientifica di numerosi corsi FAD (Formazione a Distanza) del provider ECM 2506 Sanità in-Formazione sul tema dell'alimentazione, realizzati in partnership con Consulcesi Club e on line gratuitamente sul sito www.corsi-ecm-fad.it. Prima regola scegliere tanti piccoli ovetti di cioccolata fondente: ha meno zucchero ed aiuta a sentirsi meglio ed in forma. E poi uova "marmorizzate" da realizzare in casa facendole bollire in acqua e succo di barbabietola per 5-7 minuti, quando verranno sgusciate saranno marmorizzate e bellissime. Si possono poi preparare in casa cioccolatini a forma di coniglietti, cuoricini o di qualsiasi forma si desideri: basta fondere a bagnomaria le tavolette di cioccolata, aromatizzarle a piacere con cocco, scorza d'arancio, cannella e poi versare il cioccolato negli stampi. Far freddare in frigorifero e poi impacchettare. E poi sacchettini con la frutta secca e i semi oleosi: di girasole, semi di zucca, semi di lino, mandorle, noci, anacardi, bacche di goji I cestini possono poi essere riempiti con regalini utili ma divertenti: pacchetti di semi e attrezzi da giardinaggio a misura di bambino per iniziare a coltivare e sviluppare un rapporto con la natura, semi da far germogliare, matite colorate, album da disegno, calzini anti-scivolo, biglietti per il cinema, cosmetici monouso, libri, un cappello, fermagli per i capelli.