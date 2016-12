Nuove Tendenze di bellezza: il needling cosmetico

Nel mondo della cosmesi e della bellezza si alternano continuamente nuove tendenze, tanto che può risultare davvero faticoso rimanere al passo con le novità. Una delle tecniche che ultimamente sta ottenendo grande successo è il cosìdetto Needling Cosmetico, già conosciuto ed apprezzato da molte donne italiane. Per chi non sapesse di cosa si tratta, il needling cosmetico è un trattamento di bellezza specifico per il viso che permette di trattare la cute in modo da stimolare il processo naturale di autoriparazione della pelle. Il grande vantaggio del Needling è che si può praticare direttamente a casa, senza dover passare per saloni di bellezza o centri estetici.

Come funziona il Needling?

Si tratta di un processo molto semplice: basta passare delicatamente Il micro rullo sulla pelle del viso, comunemente chiamato Dermaroller, dotato di microaghi in titanio di 0.5mm. I piccolissimi aghi posizionati sul rullo servono per effettuare microperforazioni del tutto indolori, innescando così meccanismi fisiologici di riparazione tissutale. Attraverso questo processo, secondo gli esperti, viene stimolata la produzione di collagene e stimolata l’attività dei fibroblasti, migliorando l’ossigenazione dei tessuti già dopo 2-3 trattamenti.

Quali sono i vantaggi?

Come per ogni nuova tendenza c’è chi è scettico, ma per chi ha provato questo trattamento, sostiene che sia in grado di migliorare la tonicità della pelle e di renderla più giovane dopo pochi, semplici, trattamenti. Il grande vantaggio è legato ai prezzi ridotti e alla facilità di utilizzo da casa.

Il needling cosmetico sembra essere particolarmente adatto per chi voglia ridurre l’impatto estetico di piccole cicatrici e di macchie cutanee dovute all’invecchiamento o da un'eccessiva esposizione ai raggi solari.

Come iniziare?

Il needling cosmetico necessita solo del Dermaroller in titanio per essere effettuato. Chi ha già scoperto questa nuova tecnica consiglia di farlo preferibilmente prima di andare a dormire o prima di applicare creme per il viso e, quindi, per preparare la pelle ad un assorbimento completo dei principi attivi di queste. Questa tecnica migliora, infatti, la penetrabilità della barriera cutanea, facendo si che le creme nutrienti non trovino ostacoli quali lo strato corneo e esprimano tutto il loro potenziale. I piccoli aghi del micro rullo dermaroller non arrivano allo strato giunzionale dermo epidermico e la pelle perderà momentaneamente la barriera idrolipidica permettendo una penetrazione ed un assorbimento profondo e immediato delle sostanze cosmetiche applicate sulla cute.

Il micro rullo deve essere passato sulla cute con una metodologia ben precisa: passare sull’area da trattare per quattro volte in senso orizzontale, quattro volte in senso diagonale verso sinistra, quattro volte in senso verticale e, infine quattro volte in diagonale verso destra. Sarebbe meglio lasciare respirare la pelle dopo qualche giorno continuativo di trattamento di needling cosmetico, in modo tale da dare tempo ai processi di riparazione cellulare di compiersi.