Antonello Venditti accende la Festa dell'Estate al Circolo Canottieri Roma

La Festa dell'Estate al Circolo Canottieri Roma ha avuto un ospite d'eccezione, Antonello Venditti, che si è esibito in quasi due ore di concerto rispolverando i suoi classici più amati a partire da “Sotto il segno dei Pesci”, che proprio quest'anno di candeline ne spegne ben 40. Il tradizionale appuntamento del Circolo che in estate, con la sua Festa, chiama a raccolta 450 soci offrendo loro un menù a buffet curato in ogni minimo dettaglio, ha avuto un curioso prologo con l'incontro a sorpresa davanti a un caffè a bordo piscina tra il cantautore romano e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, socio del Circolo, che si era fermato nella sede di Lungotevere Flaminio in un momento di tregua dai suoi impegni istituzionali proprio per salutare il cantante. Tra gli ospiti della serata, l'ex presidente della Camera dei Deputati Fausto Bertinotti e l'attrice e scrittrice Maria Rosaria Omaggio.

A conclusione della cena è andata in scena l'attesa esibizione dell'autore di capolavori come "Sara" o "Ci vorrebbe un amico". Un concerto atipico per un artista non abituato a performance fuori da stadi e palasport e forse, proprio per questa ragione, più predisposto allo scherzo e al dialogo con il pubblico. Come quando con una battuta ha chiesto a un socio di togliere la giacca e la cravatta e tuffarsi in piscina: "Ma non senti caldo?". Ma per gli invitati che non avevano proprio alcuna voglia di tornarsene a casa dopo l'esibizione di Venditti c'è stato Agostino Penna, che si è succeduto sul grande palco allestito per l'occasione e ha offerto i balli finali. L'estate al Circolo Canottieri Roma è ufficialmente iniziata.