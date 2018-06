Schianto sul Lungotevere, muore lo chef Narducci

Schianto mortale nella notte a Roma dove, sul Lungotevere della Vittoria, il famoso chef del ristorante "Acquolina" Alessandro Narducci è morto insieme a un'amica 25 anni che viaggiava con lui su uno scooter Honda sh. La coppia si è scontrata con una Mercedes Classe A: il guidatore, un italiano di 30 anni, è stato ricoverato in codice rosso al Gemelli.

Sul posto la polizia locale del VII Appio per i rilievi. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente e la strada è stata chiusa al traffico.