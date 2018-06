Assalto a un furgone portavalori in via Aurelia all'altezza del civico 1287, in zona Casal Lumbroso a Roma. I rapinatori sono scappati con un bottino di circa 1,5 milioni di euro e sono ora in corso le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia.

Da una prima ricostruzione, intorno alle sette di stamattina, in quattro, armati di fucile a pompa, avrebbero fatto irruzione all'altezza di un supermercato attaccando il furgone portavalori con tre guardie giurate, che stavano prelevando dalla cassa continua. Le guardie giurate sono state disarmate e i rapinatori, con il volto travisato, hanno portato via i soldi. Nessuno è rimasto ferito. Sono stati disposti i posti di blocco per rintracciare i fuggitivi, scappati a bordo di un furgoncino bianco. Impiegato nelle ricerche anche un elicottero della polizia.