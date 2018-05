Roma, sequestrata a Rebibbia e stuprata a Guidonia: caccia a quattro uomini

Avvicinata con una scusa alla fermata dell'autobus, poi trascinata in auto e violentata in un angolo di una strada buia. È la denuncia choc di una donna di 43 anni, che nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 maggio, sarebbe stata stuprata da quattro uomini a Guidonia. La notizia - uscita sul quotidiano Il Messaggero - è stata confermata dalla Polizia di Stato.

La vittima ha raccontato che era circa l'una quando, rientrando a casa da lavoro, alla fermata del bus a Rebibbia, a Roma in via Tiburtina, si è accostata una Panda rossa. Un uomo è rimasto in auto mentre l'altro è sceso e l'ha avvicinata. Poi si è consumata la violenza: l'uomo l'avrebbe trascinata nella macchina, minacciandola con un coltello, e portata dove poi è stata stuprata dal branco, in una zona isolata nei pressi del casello A1 di Guidonia. Sul posto sono intervenuti gli agenti che l'hanno trasportata all'ospedale di Tivoli. Adesso è caccia a quattro uomini di origine bengalese. La procura di Tivoli indaga per stupro di gruppo.