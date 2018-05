“Questa mattina, 11 maggio, alcuni studenti del nostro liceo sono stati vittime di una aggressione di stampo chiaramente intimidatorio. Nel condannare fermamente l’uso di ogni forma di violenza, il liceo Benedetto da Norcia, in tutte le sue componenti, manifesta solidarietà e vicinanza agli studenti che sono state le vittime dell’aggressione e invita tutti a non rimanere in silenzio, pur senza cedere alle provocazioni, ma a rivolgersi alle autorità competenti perché i responsabili vengano adeguatamente perseguiti”.

Così in una nota, pubblicata sul sito dell’istituto, il dirigente scolastico del liceo classico e delle scienze umane Benedetto da Norcia, al Prenestino, Fabio Foddai, rende noto quella che definisce “aggressione di stampo fascista” a danno di un gruppo di ragazzi della scuola. Secondo fonti interne, si è trattato di “una rissa tra studenti del liceo in merito all’affissione di manifesti”.