Le fiamme, un forte boato e l'esplosione. Un autobus della linea 63 è andato a fuoco in via del Tritone e nel centro storico di Roma è scoppiato l'inferno. Questa mattina poco dopo le 10 un mezzo dell'Atac ha preso improvvisamente fuoco nel pieno centro della Capitale. Attimi di paura alla fermata quando le fiamme hanno avvolto il bus scatenando il panico. Non si hanno notizie di feriti anche se secondo alcune testimonianze dei passeggeri una ragazza sarebbe rimasta ferita. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno domato le fiamme e spento il rogo che ha danneggiato anche uno dei negozi. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti di tenere per sicurezza le finestre chiuse, la densa colonna di fumo e l'odore acre hanno reso l'aria irrespirabile nell'intera zona. Intanto c'è preoccupazione per un piccolo "fiume" di gasolio, misto ad acqua, che ha invaso la strada fino a piazza San Silvestro.

Atac ha immediatamente aperto un'indagine interna per accertare le ragione dell'incendio. La vettura, andata completamente distrutta, era dell'anno 2003. "Negli ultimi mesi Atac ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata" scrive in un comunicato l'azienda del trasporto pubblico di Roma. "Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017".