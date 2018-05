Cambridge, studente romano pestato da una baby-gang: "Ma non porto rancore"

Picchiato a sangue da tre adolescenti a Cambridge. A denunciare l'aggressione sul suo profilo Facebook è uno studente universitario italiano - Marzio Fagioli, 21 anni, di Pomezia (Roma) - che ha postato diverse foto con la sua faccia tumefatta. Un pestaggio gratuito e senza alcun movente, spiega il ragazzo che in un lungo messaggio spiega di non essere "arrabbiato: non nutro risentimenti o rancori verso i tre teenager che mi hanno fatto questo. Anzi, mi dispiace per loro. La rabbia e la violenza gratuita che ho subito sono solo un altro esempio della nostra società distrutta e il risultato di avere avuto cattivi genitori".

Insomma Marzio Fagioli, che studia cinema in Inghilterra, non si sente l'unica vittima del folle raid ma vede nei tre 16enni che lo hanno pestato mentre era in bicicletta il risultato di disagio sociale e familiare.

L'episodio, avvenuto lunedì sera, ricorda la recente vicenda di Mariam Moustafa, la ragazza romana di origini egiziane massacrata da una baby-gang a Nottingham e morta dopo essere stata tre settimane in coma.