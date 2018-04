Dopo le buche, gli alberi: nella Capitale crolla tutto

Piogge intense e forti raffiche di vento si sono abbattute ieri sulla Capitale, facendo vivere ai romani l' ennesima "giornata di passione" all'insegna non solo degli allagamenti, ma anche della repentina e pericolosa caduta delle alberature. Gli interventi dei dei vigili del fuoco sono stati 125 in tutta la provincia, di cui 40 dovuti principalmente alla caduta di alberi e rami. Ma il vento forte ha fatto volare di tutto: tegole, pezzi di cornicioni, perfino pali del servizio pubblico.

Alle 9:30 si è registrato il primo pericoloso episodio. Un grosso ramo caduto in via di Acilia, all' altezza del chilometro 18 (cento metri dopo il trafficato tunnel), ha colpito in pieno una Bmw alla cui guida c' era una donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il X Gruppo Mare e il Servizio Giardini. La vittima sotto shock è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice verde all' ospedale Grassi di Ostia.

A Ostia Antica, all'altezza del civico 42, un grosso ramo si è invece adagiato sulla facciata di un edifico danneggiando un balcone. Immediato l'intervento dei pompieri e della polizia locale che non hanno registrato feriti. Tra Ostiense e Marconi un altro albero è crollato colpendo un' auto in sosta. A segnalare l' accaduto il consigliere del XI municipio di Fratelli d' Italia, Daniele Catalano che, in quel momento, transitava in zona Ponte di Ferro: «Nonostante gli annunci sulla manutenzione del verde da parte dell' Amministrazione comunale, la situazione è sotto gli occhi di tutti e chi ne fa le spese sono i romani, sia in termini di sicurezza che di mobilità e traffico»...

