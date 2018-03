Roma, metro chiuse e traffico bloccato per lo sciopero dei trasporti

Metro chiuse e traffico paralizzato per lo sciopero dei trasporti andato in scena oggi nella Capitale. Dalle 8.30 la Metro A è chiusa e si registrano ritardi sulla metro B. Anche gli autobus circolano a singhiozzo. I maggiori disagi alla circolazione si sono registrati sul Grande Raccordo Anulare, via Aurelia, via Appia Nuova, tratto urbano dell'A24, Roma-Fiumicino, Pontina, Cassia e Casilina. Il servizio del trasporti riprenderà nella fascia di garanzia dalle 17 alle 20.