Addio al ristoratore dei vip, è morto Lillo Mastino

Addio a Lillo Mastino. La notte scorsa è morto uno dei simboli ed ultimi personaggi "storici" del Villaggio dei Pescatori di Fregene, la suggestiva zona che ha caratterizzato ed ispirato tanti film del cinema italiano. Aveva 66 anni ed era il più giovane dei fratelli Mastino, titolari dell'omonimo e famoso ristorante sulla spiaggia, frequentato da sempre da personaggi illustri come Vittorio Gassman, Mario Monicelli, Ennio Flaiano e Alberto Moravia.

Lillo Mastino se n’è andato nella notte all’ospedale Cristo Re dove era ricoverato da tempo. Una caduta per la strada lo aveva fatto finire in ospedale, poi il ritorno a casa e di nuovo ricovero fino alla morte dovuta all'insorgere di varie complicazioni.

I funerali si svolgeranno lunedì prossimo, al mattino, nella chiesa di S.Gabriele, al Villaggio dei Pescatori, a pochi metri proprio dal ristorante. “Sono profondamente dispiaciuto per la scomparsa di Lillo Mastino – ha dichiarato il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – con lui se ne va uno dei simboli del Villaggio dei Pescatori di Fregene. Ristoratore conosciuto e apprezzato è riuscito con i suoi fratelli e con tutta la famiglia a trasformare una trattoria in riva al mare in uno dei ristoranti più accoglienti e rinomati del nostro territorio. Ai familiari e agli amici invio le mie più sentite condoglianze per il grave lutto che li ha colpiti”.