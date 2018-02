L'emergenza neve fa chiudere le scuole nell'hinterland della Capitale: tutti i comuni del Castelli romani hanno emanato l'ordinanza. A Castel Gandolfo, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Colonna, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Frascati, Grottaferrata, Ariccia, Lanuvio, Velletri, Albano, Ciampino e Genzano le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

"Burian" e l'ondata di freddo polare che ha portato fa paura. In apprensione è andata anche la Città metropolitana che ieri ha disposto niente meno che la chiusura della via del Vivaro, tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri: una strada che, proprio nel cuore dei colli albani, è tradizionalmente una delle più colpite in caso di maltempo e di neve. Il manto stradale disastrato e il gelo in arrivo hanno dunque consigliato la chiusura per i prossimi giorni, con possibile intervento di rifacimento del tratto più problematico tra i chilometri 2 e 3.

Nelle scorse ore Acea ha informato i Comuni chiedendo collaborazione in fatto di prevenzione. Ecco dunque l’invito ai cittadini di proteggere contro il gelo i contatori esterni dell’acqua per cercare di evitare le centinaia di esplosioni e rotture che esattamente un anno fa misero in grande difficoltà Rocca di Papa e Rocca Priora in particolare.